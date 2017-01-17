LFP обратилась в RFEF и комитет по борьбе с насилием насчёт оскорблений Рамоса

Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) обратилась в федерацию футбола Испании (RFEF) и комитет по борьбе с насилием относительно оскорблений в адрес защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, сообщает AS.
Рамос подвергся оскорблениям со стороны болельщиков «Севильи» в выездном матче 1/8 финала Кубка Испании с андалусской командой (3:3). Некоторые болельщики «Севильи» оскорбляли Рамоса нецензурными словами, что очень расстроило игрока. Рамоса, в частности, называли сукиным сыном и желали ему смерти.
Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».