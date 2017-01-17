Калиджиури: был шокирован, прочитав, что перехожу в «Шальке-04»

Полузащитник «Вольфсбурга» Даниэль Калиджиури опроверг информацию немецких СМИ о том, что летом переходит в «Шальке-04» на правах свободного агента. Футболист подчеркнул, что даже не думал о смене клубной прописки.
«Я проснулся утром и был шокирован, прочитав, что перехожу в «Шальке-04». Не знаю, как и откуда появилась эта информация. Она совершенно не соответствует действительности. Прошлым летом «Шальке» хотел приобрести меня, однако трансферная сделка не состоялась. С тех пор для меня этот вопрос закрыт», — приводит слова Калиджиури Wolfsburger Allgemeinen.