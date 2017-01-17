Бауса: Маскерано на позиции центрального защитника мне не нравится

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса в очередной раз подчеркнул, что не видит футболиста национальной команды Хавьера Маскерано на позиции центрального защитника. В «Барселоне» аргентинец уже не один год играет именно в этом амплуа.
«Маскерано на позиции центрального защитника мне не нравится. Он может играть в этом амплуа в том или ином эпизоде матча, но не всю игру», — приводит слова Баусы TyC Sports.
Ранее наставник «альбиселесте» подчеркнул, что намерен использовать Маскерано в середине поля. Бауса уверен, что в полузащите игрок каталонского клуба будет намного более эффективен и полезен.