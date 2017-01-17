Зидан: поражение от «Севильи» сделает «Реал» сильнее

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан видит в поражении своей команды от «Севильи» в выездном матче 18-го тура чемпионата Испании не только негативное. Французский специалист в беседе со своими подопечными отметил, что из поражения со счётом 1:2 необходимо извлечь полезные уроки, передаёт Marca.
«Это поражение сделает нас сильнее», — сказал Зидан своим игрокам сразу же после игры.
В данный момент «Реал» с 40 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «Севилью» на 1 очко. У «Барселоны», идущей на 3-м месте, 38 очков, однако у «Реала» игра в запасе.