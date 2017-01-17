Альбельда: думаю, что эта «Севилья» очень сильна

Бывший полузащитник «Валенсии» Давид Альбельда не исключает, что в нынешнем сезоне «Севилья» добьётся больших успехов в чемпионате Испании. Подопечные Хорхе Сампаоли по итогам 18 туров Примеры проявили себя достаточно неплохо.
«Думаю, что эта «Севилья» очень сильна. Конечно, команда участвует и в матчах на международном уровне, однако футболисты достаточно квалифицированы. Игра команды пережила модификацию после того, как её возглавил Сампаоли», — приводит слова Альбельды Cope.
В данный момент «Севилья» с 39 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мадридскому «Реалу» 1 очко. Однако у «сливочных» игра в запасе.