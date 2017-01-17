Червиченко: не будет Адриано забивать с такой зарплатой — могут начаться распри

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением касательно приобретений красно-белых. Москвичей в зимнее трансферное окно пополнили вратарь Александр Селихов, защитник Георгий Джикия, полузащитник Александр Самедов и нападающий Луис Адриано.
«Хорошие приобретения «Спартака» сочетаются с довольно странными. Селихов и Самедов – удачные покупки. А вот трансфер Джикии для меня непонятен. В «Амкаре» Георгий не выделялся. Если вспомнить прошлый сезон, то вообще похоронил пермяков в матче как раз-таки со «Спартаком». Покупка Луиса Адриано для меня тоже сомнительна. Мне кажется, что будет ситуация как с Лукасом Барриосом. Ещё немаловажным момент является зарплата бразильца. Если Луис Адриано не будет забивать с такой зарплатой, то могут начаться распри: почему те, кто забивают и тащат команду, получают в два раза меньше.
«Спартаку» нужно усилить защиту. Меня удивляет Каррера, который приглашался для работы с защитниками. Специалист пополняет команду не итальянцами, которых он знает, и не защитниками. Футболист в оборону красно-белым необходим. Кстати, не понимаю, почему наши клубы не обращают внимания на чемпионат Украины. А ведь там достаточно много приличных игроков. Да, у некоторых игроков предвзятое отношение к России, но большая часть украинских футболистов – адекватные люди. Считаю, что они бы неплохо выглядели в РФПЛ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
СМИ называют разные данные по зарплате Адриано. На прошлой неделе авторитетное итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что зарплата футболиста в «Спартаке» составит € 4,5 млн за сезон.