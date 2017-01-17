Р. Алькантара из-за травмы не поможет «Барселоне» в матче с «Реалом Сосьедад»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара получил травму и пропустит ближайший матч каталонского клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
В ходе обследования врачи диагностировали у бразильца растяжение задней поверхности бедра. Сколько времени хавбеку потребуется на восстановление, неизвестно. Точно ясно, что футболист не поможет «Барселоне» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад», который состоится 19 января.
Точные сроки, требуемые на восстановление, станут известны после углублённого медицинского обследования.