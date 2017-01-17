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В Сочи появилась необычная скульптура, посвящённая Кубку конфедераций

17 января 2017, вторник. 17:08. Футбол
В Сочи появилась необычная скульптура. Она посвящена предстоящему Кубку конфедераций. Создателями скульптуры стали сочинцы Виктория и Владимир Кириленко, удостоенные награды ЮНЕСКО за эксклюзивные культурные проекты и известные своим неоднозначным взглядом на любимый многими вид спорта – футбол.

«Двухметровая скульптура называется «Петух, охраняющий футбольный мяч». Композиция состоит из двух символов — петуха как вестника грядущих событий и футбольного мяча Кубка конфедераций, который пройдёт в российских городах в 2017 году. Стоя на жёрдочке, петух охраняет футбольный мяч, созданный в форме граната, олицетворяющий благополучие, процветание и долголетие, а значит, расцвет российского футбола», — цитирует Кириленко сайт городской администрации.

Скульпторы уверены, что символ года – петух — принесёт российским футболистам удачу. Поможет ему золотая обезьяна с футбольным мячом – прошлогоднее создание авторов из серии «Футбол и вечность». Кстати, линейка необычных изваяний, посвящённых предстоящим футбольным матчам в Сочи, вскоре пополнится ещё одним уникальным арт-объектом. Появится он 28 января на курорте «Роза Хутор». В этот день состоится грандиозный праздник, посвящённый празднованию 500 дней до чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источник: Администрация города Сочи Сообщить об ошибке
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