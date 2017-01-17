«Малага» объявила о возвращении Демикелиса

Защитник Мартин Демикелис вернулся в «Малагу», за которую уже выступал с 2011 до 2013 года. Аргентинский футболист заключил контракт с «анчоусами» до конца текущего сезона, информирует официальный сайт клуба.
Ранее Демикелис по обоюдному согласию сторон расторг соглашение с «Эспаньолом». 36-летний игрок перешёл в состав барселонского клуба летом 2016 года после ухода из «Манчестер Сити», но принял участие лишь в двух матчах Примеры и из-за недовольства количеством игровой практики покинул команду.