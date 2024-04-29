Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре: после травмы буду стараться чаще помогать команде

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился эмоциями после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0). Аргентинский хавбек впервые с декабря 2023 года вышел на поле на 83-й минуте игры после того, как восстановил от травмы, из-за которой пропустил практически всю зимнюю межсезонную подготовку самарцев.

«Очень счастлив, что вернулся после долгого перерыва и могу играть. Пришлось приложить много усилий, теперь наслаждаюсь тем, что нахожусь на поле. Какая была установка от Осинькина? Он сказал, чтобы я делал то, что умею делать и просто получал удовольствие от игры. Сказал, что нужно быть внимательным, ведь это сложный матч с сильным соперником. Надеюсь, что теперь, когда я здоров, буду делать всё возможное, чтобы чаще помогать команде», — сказал Гарре в интервью пресс-службе самарской команды.

В нынешнем сезоне Бенхамин Гарре провёл за «Крыльев Советов» 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального хавбека в € 8 млн.

Напомним, «Краснодар» после 26 туров Российской Премьер-Лиги занимает второе место в турнирной таблице с 50-ю набранными очками, уступая по результатам личных встреч петербургскому «Зениту» с тем же количеством очков. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, имея в активе 40 очков.