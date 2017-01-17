«Ростов» объявил о переходе Девича

«Уважаемые болельщики, мы рады сообщить о том, что клуб подписал контракт с нападающим Марко Девичем. Срок соглашения – 1.5 года.
Марко родился и вырос в Сербии и Черногории. Первое время нападающий выступал за местные клубы, а в 2005 году переехал на Украину, где успешно играл за футбольные клубы: «Волынь», «Металлист», «Шахтер». В России наш новичок с февраля 2014 по декабрь 2016 года был футболистом казанского «Рубина». В 2008 году принял украинское гражданство и стал игроком сборной. Провел за национальную команду Украины 35 матчей, забил 7 голов», — информирует сайт «Ростова».