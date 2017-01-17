Форвард «Лестера» Окадзаки может перейти в «Шальке»

Нападающий «Лестер Сити» Синдзи Окадзаки может вернуться в чемпионат Германии. Возможность трансфера японского футболиста серьёзно рассматривает «Шальке», информирует интернет-издание Bild.
«Кобальтовые» ищут форварда, который знает Бундеслигу и не нуждается в адаптации к немецкому футболу. Окадзаки в Германии защищал цвета «Штутгарта» и «Майнца».
30-летний нападающий был основным игроком «Лестера» в прошлом году и помог клубу впервые в истории выиграть чемпионат Англии, но в нынешнем сезоне он потерял место в стартовом составе «лис».