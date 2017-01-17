Турнир с участием сборных Южной и Северной Америки может появиться к 2020 году

В Южной и Северной Америке обсуждается идея создания нового регионального турнира с участием команд обоих материков. Соревнование может быть запущено уже к 2020 году, информирует Вloomberg.
Местные руководители, ответственные за проведение Кубка КОНКАКАФ каждые два года, планируют организовать и проводить раз в четыре года Панамериканский турнир с участием лучших сборных Нового Света.
На этот шаг их подтолкнула высокая финансовая отдача юбилейного Кубка Америки—2016 с участием стран КОНМЕБОЛ из Южной Америки, который принёс организаторам в четыре раза больше доходов, чем Золотой кубок КОНКАКАФ, проводящийся каждые два года.