Маркизио: игроки «Ювентуса» не могут полагаться на один лишь талант

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал о задачах команды и напомнил о важности тренировок.
«Мы рады, что выиграли пять скудетто подряд, но цель клуба состоит в том, чтобы никогда не останавливаться и всегда улучшать свою игру и результаты. Дело не только в количестве трофеев, но и в приятных ощущениях от самой игры.
Мы знаем, что у нас хорошая команда с классными футболистами, но для того, чтобы развить свои умения, нужно ежедневно тренироваться. Мы не можем полагаться на один лишь талант», — сказал Маркизио в интервью Sky.