В Нидерландах поставили пьесу про уход Блаттера с поста президента ФИФА

В Нидерландах состоялась премьера пьесы режиссёра Тома де Кета, в которой рассказывается об уходе Йозефа Блаттера с поста президента ФИФА. Де Кет предлагает свою версию того, что случилось в течение пяти дней в мае 2015 года, когда Блаттер был переизбран на должность главы организации, а затем объявил об уходе в отставку.
В пьесе проводятся параллели с произведением британского писателя Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» о богаче Скрудже и духах Рождества, сообщает NRC.
В декабре 2015 года Блаттер был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 лет, позже срок дисквалификации был сокращён до 6 лет.