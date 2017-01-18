Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Нидерландах поставили пьесу про уход Блаттера с поста президента ФИФА

18 января 2017, среда. 00:38. Футбол
В Нидерландах состоялась премьера пьесы режиссёра Тома де Кета, в которой рассказывается об уходе Йозефа Блаттера с поста президента ФИФА. Де Кет предлагает свою версию того, что случилось в течение пяти дней в мае 2015 года, когда Блаттер был переизбран на должность главы организации, а затем объявил об уходе в отставку.

В пьесе проводятся параллели с произведением британского писателя Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» о богаче Скрудже и духах Рождества, сообщает NRC.

В декабре 2015 года Блаттер был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 лет, позже срок дисквалификации был сокращён до 6 лет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Йозеф Блаттер ФИФА
Новости. Футбол
18 января 2017, среда
01:01 Маевский и Эбесилио расторгли контракты с «Анжи»
00:53 «Кристал Пэлас» победил «Болтон» и сыграет с «Сити» в 1/16 финала Кубка Англии
00:43 Защитник молодёжной сборной Панамы прибыл на просмотр в «Зенит-2»
00:39 «Бёрнли» выбил «Сандерленд» из Кубка Англии
00:38 В Нидерландах поставили пьесу про уход Блаттера с поста президента ФИФА
00:26 Бианг: молодым игрокам в России не хватает характера — хи-хи, ха-ха, и домой
00:23 «Эшторил» с Базелюком в составе вышел в полуфинал Кубка Португалии
00:19 Месси: уверен, что Гвардиола добьётся успеха в Премьер-лиге
00:13 44-летний вратарь сборной Египта стал самым возрастным футболистом в истории КАН
00:04 «Марсель» купил второго ассистента чемпионата Франции у «Монпелье»
17 января 2017, вторник
23:54 Сборные Мали и Египта сыграли вничью на Кубке африканских наций
23:52 Антон Миранчук успешно перенёс операцию в Риме
23:47 Абелардо покинул пост главного тренера хихонского «Спортинга»
23:46 В Мексике приютили собаку, которая выбежала на поле во время футбольного матча
23:33 Левашов: рад появлению Габулова и Чанова в тульском «Арсенале»
23:27 Бианг: Ковтун — страшный защитник, правда. Видич был мягче
23:19 Маркизио: игроки «Ювентуса» не могут полагаться на один лишь талант
23:16 «Милан» не будет продавать полузащитника Сосу
23:06 «Шанхай Шэньхуа» купил Оскара Ромеро и отдал его в аренду «Алавесу»
23:05 Роналду может сыграть в Кубке Испании впервые за два года
22:51 Раньери: в прошлом сезоне «Лестер» был для букмекеров как оживший Элвис Пресли
22:47 «Шахтёр» продлил контракт с Кобиным
22:43 «Амкар» пригласил на просмотр 21-летнего вратаря «Балтики» Вамбольта
22:25 Бюттнер: первый год в «Динамо» был хорошим, но потом внезапно пропал президент
22:24 Вертонген выбыл на неопределённый срок с повреждением связок лодыжки
22:20 «Челси» снова отдал Пиазона в аренду «Фулхэму»
22:18 Турнир с участием сборных Южной и Северной Америки может появиться к 2020 году
22:06 «Челси» связывался с «Мидлсбро» по поводу Адамы Траоре
21:55 Кейн: нет никаких причин, по которым «Тоттенхэм» не может выиграть титул
21:48 Яя Туре отказался от перехода в китайский клуб, предложивший £ 430 тыс. в неделю
21:38 Ван Гал: последние полгода в «МЮ» я провёл на эшафоте, с головой в петле
21:30 Гасперини дисквалифицирован на два матча за грубые оскорбления судьи
21:23 Агент: клуб, который купит у «Атлетико» Черчи, совершит сделку века
21:19 Клопп: не уверен, что Матип сейчас может играть за «Ливерпуль» — в этом проблема
21:13 Девич: меня не пугает конкуренция с Азмуном
21:08 Ракитич: если бы мне пришлось прыгнуть с моста ради Луиса Энрике, сделал бы это
21:00 Мостовой: «Спартак» — сильнейший клуб России по составу на сегодня
20:59 Чугайнов: уход Хенти – хорошая новость для «Локо», у него нет футбольного багажа
20:52 Гол Андре Айю с пенальти принёс сборной Ганы победу в матче КАН с Угандой
20:45 Форвард «Лестера» Окадзаки может перейти в «Шальке»
20:42 Головин: однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую я уже не смогу
20:12 Земан: я бы не принял предложение из Китая, мне хватает денег на еду
20:11 Рафинья не поможет «Барселоне» в матче с «Реалом Сосьедад» из-за травмы
20:10 «Галатасарай» заинтересован в покупке Чорлуки у «Локомотива»
20:08 Раньери: надеюсь, что Конте выиграет чемпионский титул
Все новости RSS
Какие позиции в «Спартаке» всё ещё требуют усиления?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+