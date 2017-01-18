Трабукки: Каррера посмеялся над шарфом, а Галлиани не знает русского языка

«Шарф подарил мне и Массимо Каррере один болельщик „Спартака“. В Милане под рукой другого не нашлось, и снимок сделали с ним. Массимо посмеялся, зная, что содержание – на грани фола, а мне повезло, что Галлиани не понимает русский язык. Дальше, понимая, что это фото будет первым совместным для Массимо и Луиса, я сразу послал снимок Леониду Арнольдовичу Федуну, и, как понял, он отнёсся к нему с юмором. Правда, уже в Москве на встрече с Луисом Адриано Леонид Федун и Александр Жирков посчитали правильным вручить форварду более традиционный вариант клубного шарфа.
Не стану комментировать ни срок контракта, ни зарплату игрока, равно как и трансферную сумму. Могу сказать, что „Спартак“ поставил мне жёсткие условия, потому что внимательно следит за соблюдением финансового фэйр-плей. Переговоры шли несколько месяцев, сделка с экономической точки зрения получилась для красно-белых очень хорошей, чем я, признаюсь, горжусь. Могу почти дословно цитировать господина Галлиани, который на прошлой неделе сказал Каррере: „Вам очень повезло, что Монтелла так поступил – Луис самый оснащённый технически футболист “Милана». И только «благодаря» вердикту нашего тренера вы смогли взять такого форварда, да ещё на очень выгодных для себя условиях"», — сказал Трабукки в интервью «Спорт-экспрессу».
Фотографию также можно посмотреть здесь.