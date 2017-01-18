Ривалдо: я играл в «Барселоне» пять лет и вошёл в историю клуба

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо отметил, что невозможно переоценить роль клуба в его жизни. Знаменитый бразилец посетил каталонский клуб и встретился с его руководством.
«Я всегда очень рад находиться на стадионе «Камп Ноу». Я играл в «Барселоне» пять лет и вошёл в историю клуба. «Барселона» навсегда останется в моём сердце. Сказал президенту, что я всегда в распоряжении клуба. Я в отличном состоянии, тренируюсь каждый день и готов принять участие в предстоящих матчах», — цитирует Ривалдо Marca.
Ранее сообщалось, что Ривалдо обсудил с руководством сине-гранатовых возможность постоянного участия в проекте «Легенды Барселоны», который призван популяризировать бренд каталонского клуба по всему миру. В контексте проекта ветераны испанского гранда готовятся провести шесть товарищеских матчей.
Ривалдо выступал в составе «Барселоны» с 1997 по 2002 год и выиграл с этой командой два титула чемпиона Испании, Суперкубок Европы и Кубок Испании.