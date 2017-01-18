Заммер: Лам знает, что необходимо для успехов на самом высоком уровне

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер поделился мнением о том, сможет ли капитан команды Филипп Лам в будущем успешно работать на этом посту. По ходу нынешнего сезона в немецких СМИ нередко обсуждался этот вопрос.
«Лам – победитель Лиги чемпионов и чемпионата мира. Он знает, что необходимо для успехов на самом высоком уровне. И это является главной предпосылкой для успешной деятельности. Он должен найти здесь свой собственный путь так же, как он сделал это в качестве игрока и капитана. Лам знает, от чего это зависит», — цитирует Заммера tz.
Контракт Лама с «Баварией» рассчитан до лета 2018 года, и игрок склоняется к тому, чтобы отработать его до конца.