Игуаин: стараюсь не думать о том, что «Ювентус» заплатил за меня € 90 млн

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Наполи» Гонсало Игуаин, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», отметил, что старается абстрагироваться от той мысли, что «старая синьора» заплатила за него неаполитанцам огромные деньги. Футболист сборной Аргентины пополнил ряды бьянконери перед стартом нынешнего сезона.
«Конечно, это трудно, но я стараюсь не думать о том, что «Ювентус» заплатил за меня € 90 млн. Одновременно должен сказать, что это меня не беспокоит. Наоборот, это мотивация показать, почему за меня заплатили такую сумму. Дай бог, чтобы в мае в клубе могли сказать, что не ошиблись. Я сам стараюсь максимально способствовать этому», — приводит слова Игуаина Marca.
Игуаин сыграл в чемпионате Италии 19 матчей и отметился 13 голами.