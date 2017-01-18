Исак: мне нравится Месси, а в детские годы меня восхищала игра толстяка Роналдо

Нападающий шведского клуба АИК Александер Исак назвал футболистов, игра которых его восхищает. Испанские СМИ сообщали, что на текущей неделе мадридский «Реал» приобретёт 17-летнего футболиста, которого многие называют новым Златаном Ибрагимовичем.
«Конечно, мне нравится Месси. Кроме него Неймар и Погба. Есть очень много футболистов, игра которых мне нравится, однако я бы отметил этих трёх игроков. В детские годы меня восхищала игра толстяка Роналдо. И мне очень нравились Роналдиньо с Анри», — приводит слова Исака AS.
За сборную Швеции Исак сыграл два матча и забил один гол, став самым молодым бомбардиром в истории национальной команды.