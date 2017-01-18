Месси: АПЛ? Буду играть в «Барселоне» столько, сколько захочет клуб

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы. Футболист сборной Аргентины сказал это в ответ на вопрос, собирается ли он продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.
«АПЛ? Я всегда говорил, что «Барселона» дала мне всё. И я буду играть в «Барселоне» столько, сколько захочет клуб», — сказал Месси в интервью Coach.
Испанские СМИ сообщали, что руководство каталонского клуба намерено в текущем месяце сделать Месси предложение по продлению контракта. Действующее соглашение игрока с испанским грандом в силе до лета 2018 года.