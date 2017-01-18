Бурчану: чего бояться? Если «Арсенал» вылетит в ФНЛ, можем вернуться через год

Новичок тульского «Арсенала» Александр Бурчану прокомментировал решение перебраться в Россию. Футболист считает, что если «канониры» сохранят прописку в РФПЛ, то в следующем сезоне смогут бороться за место в верхней части турнирной таблицы.
«Мне почти 32 года. Моя главная мотивация – доказать, что я ещё могу, и принести максимум пользы новой команде, стать в ней одним из лучших.
А чего бояться? Даже если вылетим, то можем вернуться через год. Шучу-шучу. Всё должно получиться. И в следующем сезоне «Арсеналу» будет по силам бороться за место в первой половине таблицы. Я так думаю.
Везу ли семью в Тулу? Нет. И пока это для меня больной вопрос. Буду думать, как нам почаще видеться. Одного-двух выходных слишком мало, чтобы летать в Румынию. Лучше потрачу их на поездку в Санкт-Петербург. Мечтаю там побывать. Говорят, это самый красивый город в России», — цитирует Бурчану «Спорт-экспресс».