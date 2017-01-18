Полузащитник Александр Самедов не полетел со «Спартаком» на первый сбор в ОАЭ. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву сообщил глава департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.
Новичок «Спартака», который перебрался в столичный клуб из «Локомотива», остался в России по семейным обстоятельствам. Самедов находится в прекрасном расположении духа, как и во время подписания контракта. 19 января футболист присоединится к команде.
Остальные подробности по составу и сборам будут опубликованы на официальном сайте клуба.