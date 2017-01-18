Игуаин: «Реал» и «Ювентус» похожи друг на друга менталитетом победителя

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гонсало Игуаин, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», считает, что между двумя клубами есть немало общего. Футболист, в частности, отметил дух победителя, присущий футболистам и сотрудникам этих европейских грандов.
«Действительно, «Реал» и «Ювентус» похожи друг на друга своим менталитетом победителя. Эти клубы очень похожи в работе со своими футболистами и их подготовке. Они делают это только ради побед. В этих командах необходимо бороться за все титулы. Что же касается моего личного роста, то я прогрессировал и в «Реале». Всегда буду благодарен болельщикам команды. Я провёл отличное время как в «Реале», так и в «Наполи». В Италии очень сложно играть против сильной защиты, что также способствовало моему росту», — цитирует Игуаина Marca.