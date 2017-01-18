Х. Алонсо проинформировал «Баварию», что после сезона завершит карьеру

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо поставил руководство клуба в известность о том, что по окончании текущего сезона намерен повесить бутсы на гвоздь, сообщает Sport Bild.
Тем не менее в немецком гранде не исключают, что 35-летний Алонсо пересмотрит своё решение. В этом случае «Бавария» будет готова рассмотреть возможность продления контракта с бывшим футболистом «Ливерпуля», мадридского «Реала» и сборной Испании. В «Баварии» оставляют дверь открытой прежде всего потому, что главный тренер команды Карло Анчелотти очень хочет пролонгации соглашения игрока, заканчивающегося после текущего сезона.
Алонсо за свою карьеру, в частности, выиграл в составе «Ливерпуля» Лигу чемпионов (сезон-2004/05) и Суперкубок УЕФА (2005). С «Реалом» он выиграл чемпионат Испании (сезон-2011/12), Кубок страны (сезон-2010/11 и 2013/14), Суперкубок Испании (2012) и Лигу чемпионов (сезон-2013/14). С «Баварией» Алонсо выиграл чемпионат Германии (сезон-2014/15 и 2015/16), Кубок Германии (сезон-2015/16) и Суперкубок страны (2016). В составе испанской сборной он выиграл чемпионат Европы (2008, 2012) и чемпионат мира (2010).