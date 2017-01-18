Семак ввёл в «Уфе» штрафы за мат

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак ввёл в команде штрафы за мат. Об этом сообщил пресс-атташе уфимского клуба Сергей Тыртышный.
«Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф», — цитирует «Комсомольская правда — Уфа» Тыртышного.
40-летний специалист возглавил уфимский клуб в конце декабря прошлого года, до этого работал в штабе «Зенита».