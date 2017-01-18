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«Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Видеотоном»
18 января 2017, среда. 14:47.
Футбол
«Зенит» назвал состав на товарищеский матч с венгерским клубом «Видеотон» на сборе, который петербургская команда проводит в ОАЭ. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Стартовый состав «Зенита»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Шатов, Кокорин, Дзюба.
«Чемпионат» проведёт текстовую
онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Видеотон»
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Видеотон
ФК Зенит
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Новости. Футбол
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