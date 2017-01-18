Шандау: нигде в России не видел так много социальных проблем, как в Дагестане

Бразильский защитник «Анжи» Шандау подтвердил, что в махачкалинском клубе решили с ним расстаться, и поделился мнением о Дагестане.
«В „Анжи“ сменился владелец клуба, и было принято решение расстаться с иностранными футболистами. Сейчас речь идёт о сохранении клуба, и только. У „Анжи“ уже нет амбиций вести борьбу за серьёзные достижения. В первую очередь они хотят сократить расходы.
Что дальше? Возможно, мне скажут тренироваться отдельно. Я готовлюсь к худшему. Если что-то такое произойдёт, я буду готов. Мне дали время до 20 января, но не сказали, что делать, если к этому времени я не найду новую команду. Да, у меня есть предложения из Турции и Испании, но я должен хорошенько всё взвесить, чтобы понять, что будет лучше для моей семьи.
Жизнь в Дагестане? Возможно, это наименее благополучный регион России, очень сложная территория. В России я больше не видел мест с таким большим количеством социальных проблем. Не знаю, в чём тут дело», — цитирует Шандау бразильское издание GloboEsporte.