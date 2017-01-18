Семак поедет на стажировку в «Манчестер Сити» летом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда пройдёт стажировка главного тренера уфимской команды Сергея Семака в «Манчестер Сити».
«Виктор Гончаренко должен был стажироваться в декабре в «Манчестер Сити», во время паузы в российской Премьер-Лиге. Понятно, что из-за перехода в ЦСКА этого не произошло. У нас есть соглашение с «Сити» о взаимном сотрудничестве, поэтому от этой истории мы не отказываемся.
Сергей Семак обязательно поедет в «Манчестер Сити», но не в зимнюю паузу. Понятно, что сейчас ему не до этого, надо готовить команду к сезону. По окончании чемпионата России мы отправим Семака на стажировку в «Сити». Думаю, это произойдёт летом во время паузы», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.