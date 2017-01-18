«Анжи» сыграл вничью с румынским клубом «Пандурий» в товарищеском матче

«Анжи» в рамках первого зимнего сбора, проходящего в Белеке (Турция), провёл товарищескую встречу с румынским клубом «Пандурий» (1:1).
В составе российской команды гол на свой счёт записал Адлан Кацаев. Ещё до перерыва голкипер «Анжи» Давид Юрченко отразил пенальти, однако во второй половине встречи «Пандурий» всё-таки забил, сравняв счёт в матче. Стартовый состав махачкалинцев выглядел следующим образом: Юрченко, Агаларов, Жиров, Белый, Мусалов, Кацаев, Дедечко, Тетрашвили, Газимагомедов, Антонов, Асильдаров.
Следующим соперником «Анжи» на сборе в Белеке станет казахстанский «Актобе». Игра состоится 22 января.
После 17 туров РФПЛ «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. От зоны вылета махачкалинцев отделяют 8 баллов.
Товарищеский матч
«Анжи» (Махачкала, Россия) – «Пандурий» (Тыргу-Жиу, Румыния) – 1:1 (1:0).