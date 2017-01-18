«Лион» и «Манчестер Юнайтед» договорились по сумме трансфера Депая

«Лион» и «Манчестер Юнайтед» пришли к соглашению по сумме трансфера нападающего манкунианцев Мемфиса Депая, сообщает L'Equipe.
По данным издания, сторонам осталось урегулировать некоторые детали для завершения перехода.
«Лион» уже договорился с 22-летним голландским игроком о контракте сроком на четыре с половиной года.
В ближайшие часы игрок сборной Нидерландов может отправиться в Лион для прохождения медицинского осмотра.
Депай, перешедший в «МЮ» в 2015 году из ПСВ, в текущем сезоне провёл за английскую команду всего восемь матчей и результативными действиями не отмечался.