Брайан Руис – лучший игрок КОНКАКАФ в 2016 году, Кейлор Навас — третий

Нападающий португальского «Спортинга» и сборной Коста-Рики Брайан Руис был признан лучшим футболистом КОНКАКАФ в 2016 году, сообщает пресс-служба организации. 31-летний игрок получил эту награду впервые в карьере.
Второе место занял полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Ирвинг Лосано, третье – голкипер мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас. Все трое также вошли в символическую сборную 11 лучших игроков КОНКАКАФ по итогам года, а Навас был также признан лучшим вратарём Северной Америки.