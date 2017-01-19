Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Лион» заплатит «МЮ» за Депая £ 16 млн, сумма может вырасти до £ 21,7 млн

19 января 2017, четверг. 00:32. Футбол
«Лион» и «Манчестер Юнайтед», как стало известно ранее, достигли соглашения по трансферу нападающего Мемфиса Депая.

По данным The Telegraph, «Лион» заплатит около £ 16 млн. Сумма трансфера может вырасти до £ 21,7 млн в зависимости от успехов голландца во французском клубе.

У «Манчестер Юнайтед» будет право выкупить Депая обратно. Кроме того, английский клуб сможет получить определённый процент от следующей продажи игрока.

Как уже сообщалось ранее, Депай согласовал с «Лионом» контракт, срок которого составляет четыре с половиной года.
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Лион Манчестер Юнайтед Мемфис Депай Трансферы
Новости. Футбол
19 января 2017, четверг
00:42 Гол Лукаса Лейвы принёс «Ливерпулю» победу в 1/32 финала Кубка Англии
00:36 Болельщики «Реала» при помощи баннера поддержали Рамоса и его мать
00:32 «Лион» заплатит «МЮ» за Депая £ 16 млн, сумма может вырасти до £ 21,7 млн
00:31 Коларов: на данный момент Гвардиола – лучший тренер в футболе
00:30 Анчелотти: Роналду — потрясающий профессионал, он работает старательнее всех
00:09 Сборная Камеруна одержала победу над командой Гвинеи-Бисау на Кубке Африки
00:00 «Нант» победил «Кан» в матче, который был перенесён в связи с сильным туманом
18 января 2017, среда
23:57 Брайан Руис – лучший игрок КОНКАКАФ в 2016 году, Кейлор Навас — третий
23:50 Бывший полузащитник «Шальке» Джонс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
23:32 Карвахаль получил травму и выбыл из строя «Реала» примерно на месяц
23:29 Оляс подтвердил, что Депай близок к переходу из «МЮ» в «Лион»
23:16 Кержаков — болельщикам «Зенита»: обещаю, что забью более красивые голы весной
23:14 «Алавес» вырвал победу в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Алькорконом»
22:56 Женская сборная России уступила Финляндии в товарищеском матче
22:46 Симеоне: Гризманн может уйти? Я никого не держу в «Атлетико»
22:45 Немов: пока не определился, стоит ли становиться инвалидом
22:40 Гвардиола вместе с игроками сходил в кинотеатр на фильм о любви
22:26 Роналду выйдет в стартовом составе «Реала» в матче Кубка Испании с «Сельтой»
22:19 Малежик: Галицкий засучив рукава толкал с нами милицейскую «девятку»
22:10 Французский нападающий Коре покинул сбор «Локомотива»
22:07 «Барселона» готова продать Турана в Китай, чтобы продлить контракт с Месси
22:05 Бывший полузащитник «Волги» Кросас будет выступать во втором дивизионе Мексики
21:46 Жирков: ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь, не очень хорошо
21:40 Гендиректор «Андерлехта»: Ломбертс? Переговоры с русскими – это очень трудно
21:30 «Чезена» выбила «Сассуоло» из Кубка Италии, забив дважды в концовке
21:24 Марадона приедет в Мадрид, чтобы поддержать «Наполи» на матче с «Реалом»
21:21 «Челси» — об информации о штрафе Д. Косте: мы не наказываем игроков за травмы
21:11 Жирков: перед игрой с китайцами много шутили, все хотели показать себя
20:54 Сборная Габона сыграла вничью с Буркина-Фасо, Обамейянг вновь забил
20:53 Юношеская сборная России вышла в финал мемориала Гранаткина
20:47 Бэмфорд перешёл из «Челси» в «Мидлсбро»
20:45 Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» будет работать на «Крестовском»
20:41 Игроки «Вест Хэма» сообщили руководству, что не хотят видеть Пайета в команде
20:41 Глава «Лиона», сумевший добиться перехода Морган, поздравил американку с дебютом
20:38 Орещук: летом Молло мог усилить «Динамо», но его зарплата не вписывалась в ФНЛ
20:20 «Лион» и «Манчестер Юнайтед» договорились по сумме трансфера Депая
20:17 Энрике пошутил о словах Ракитича о том, что тот готов ради него прыгнуть с моста
20:15 Нигматуллин: «Локомотиву» нужно усилить атаку, своими силами точно не обойтись
20:13 Мунтари стал игроком аутсайдера Серии A
19:45 ЦСКА вернулся к работе на поле после снегопада на сборе в Испании
19:41 Непомнящий согласился работать в РФС, но вопрос находится в стадии обуждения
19:37 «Анжи» сыграл вничью с румынским клубом «Пандурий» в товарищеском матче
19:30 Хихонский «Спортинг» представил нового главного тренера
19:26 Мовсисян: в США тоже есть расизм, ощутимой разницы с Россией нет
19:20 За конфликт с Конте «Челси» оштрафовал Диего Косту на £ 185 тыс.
Все новости RSS
Кто лучше усилился на данный момент?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+