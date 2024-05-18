Тухель назвал девять игроков «Баварии», которые пропустят заключительный матч Бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, кто из футболистов его команды не сможет принять участие в выездном матче заключительного 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом».

«Гарри Кейна, Лероя Зане, Джамала Мусиалы и Кингсли Комана не будет в составе. Эрик-Максим Шупо-Мотинг заболел. Ким Мин Джэ, Геррейру и Гнабри травмированы. Саша Боэ будет отсутствовать по личным причинам», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии».

В субботу 18 мая состоится заключительный 34-й тур немецкой Бундеслиги, все матчи которого будут сыграны одновременно и начнутся в 16:30 мск. Занимающая второе место с 72 очками в 33 матчах «Бавария» сыграет на выезде с находящимся на седьмой строчке таблицы «Хоффенхаймом». На два очка от мюнхенцев отстаёт «Штутгарт», который встретится на своём поле с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (13-е место).