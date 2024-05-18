Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель назвал девять игроков «Баварии», которые пропустят заключительный матч Бундеслиги

Тухель назвал девять игроков «Баварии», которые пропустят заключительный матч Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, кто из футболистов его команды не сможет принять участие в выездном матче заключительного 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом».

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Гарри Кейна, Лероя Зане, Джамала Мусиалы и Кингсли Комана не будет в составе. Эрик-Максим Шупо-Мотинг заболел. Ким Мин Джэ, Геррейру и Гнабри травмированы. Саша Боэ будет отсутствовать по личным причинам», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Баварии».

В субботу 18 мая состоится заключительный 34-й тур немецкой Бундеслиги, все матчи которого будут сыграны одновременно и начнутся в 16:30 мск. Занимающая второе место с 72 очками в 33 матчах «Бавария» сыграет на выезде с находящимся на седьмой строчке таблицы «Хоффенхаймом». На два очка от мюнхенцев отстаёт «Штутгарт», который встретится на своём поле с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (13-е место).

Материалы по теме
Тухель заявил, что всё-таки покинет «Баварию», так как переговоры с клубом зашли в тупик
Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android