Бубнов поделился ожиданиями от работы Станковича в «Спартаке»

Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от работы сербского специалиста Деяна Станковича в московском «Спартаке». Он возглавит команду в межсезонье. Об этом «Спартак» объявил в четверг, 16 мая.

«Сейчас начнут говорить, что какую-то систему будет выстраивать, стратегию. Да тренер не выстраивает систему и стратегию, это работа руководства! А тренер тренирует, участвует в учебно-тренировочном процессе, трансферную политику с ним согласовывают.

Да и о каких-то перспективах сейчас говорить… Появилась информация, что на два года подписали. А если Станкович не проявит себя в ближайший сезон? От него наверняка же сразу будут требовать результат? А у него просто времени на подготовку будет не так уж много. Сейчас команда в отпуск уйдёт, потом сезон почти сразу начнётся, летняя пауза у нас не очень большая. И что он за это время успеет сделать? Играть будут на том фундаменте, который есть. Возможно, смогут усилить состав, особенно остро проблема стоит в нападении», — приводит слова Бубнова Sportbox.

45-летний Деян Станкович является главным тренером венгерского «Ференцвароша». Он возглавил команду в сентябре 2023 года. Клуб досрочно стал чемпионом страны. Ранее Станкович работал в итальянской «Сампдории» и сербской «Црвене Звезде», с которой стал трёхкратным чемпионом страны (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).