Болельщики «Реала» при помощи баннера поддержали Рамоса и его мать

«Долгой жизни матери, которая тебя родила, Серхио», — гласил баннер на трибуне мадридских фанатов.
Таким образом болельщики «Реала» поддержали своего капитана после того, как во время последних матчей «Реала» с «Севильей» в Кубке и чемпионате Испании фанаты андалузской команды оскорбляли игрока и его родственников.
Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Сельта», за которой можно следить здесь.