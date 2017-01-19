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Раванелли: не согласен с Кьеллини, «Ювентусу» не хватает не Погба, а Видаля

19 января 2017, четверг. 07:29. Футбол
Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли не разделяет точку зрения защитника команды Джорджо Кьеллини, полагающего, что в нынешнем сезоне «старой синьоре» не хватает такого игрока, как полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Французский футболист покинул стан бьянконери по окончании предыдущего сезона, пополнив ряды манкунианцев.

«Я не согласен с Кьеллини, «Ювентусу» не хватает не Погба, а Артуро Видаля. Игрок, который благодаря своему характеру и классу был бы полезен как обороне, так и атаке», — приводит слова Раванелли La Gazzetta dello Sport.
Видаль защищал цвета итальянского гранда с 2011 по 2015 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию».
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Манчестер Юнайтед Ювентус Артуро Видаль Джорджо Кьеллини Поль Погба Фабрицио Раванелли
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