Раванелли: не согласен с Кьеллини, «Ювентусу» не хватает не Погба, а Видаля

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли не разделяет точку зрения защитника команды Джорджо Кьеллини, полагающего, что в нынешнем сезоне «старой синьоре» не хватает такого игрока, как полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Французский футболист покинул стан бьянконери по окончании предыдущего сезона, пополнив ряды манкунианцев.
«Я не согласен с Кьеллини, «Ювентусу» не хватает не Погба, а Артуро Видаля. Игрок, который благодаря своему характеру и классу был бы полезен как обороне, так и атаке», — приводит слова Раванелли La Gazzetta dello Sport.
Видаль защищал цвета итальянского гранда с 2011 по 2015 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию».