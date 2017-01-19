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Фернандеш: в Португалии такой переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы споры

19 января 2017, четверг. 11:41. Футбол
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал уход полузащитника Александра Самедова в «Спартак». 32-летний игрок в январе подписал контракт с красно-белыми.

«Самедов провёл в «Локомотиве» много лет, стал важной частью команды. Но таков футбол, игроки приходят и уходят. В таком случае единственное, что может сделать клуб, устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала уход важного игрока и быстро перестроилась.

Таких переходов хватает не только в России, но и во всём мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в «Динамо». Да, в Португалии подобный переход наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты и совершенно другой менталитет», — цитирует Фернандеша «Советский спорт».
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Александр Самедов Мануэл Фернандеш
Новости. Футбол
19 января 2017, четверг
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