Состоялась презентация логотипа Петербурга как одного из организаторов Евро-2020

Также на презентации присутствовал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, который ранее отметил, что это знаковое событие для Санкт-Петербурга.
Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 13 городах Европы: Санкт-Петербурге (Россия), Амстердаме (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Риме (Италия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Глазго (Шотландия), Копенгагене (Дания), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия) и Лондоне (Англия).
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