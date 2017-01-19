Широков принял решение не возобновлять карьеру

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков принял решение не возобновлять игровую карьеру, о завершении которой он сообщил по окончании сезона-2015/16.
«Карьеру футболиста не продолжу. У меня сейчас нет как таковых предложений о продолжении карьеры футболиста. Был вариант с «Уралом», который меня устраивал по всем параметрам. Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали. У нас собралась отличная команда, и мне не хочется её бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера. Есть много идей, которые мы хотим реализовать, просто это долгий процесс», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.