Экс-игрок дортмундской «Боруссии»: Гётце – исключительный футболист

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Флориан Кринге поделился мнением об игре полузащитников команды Марио Гётце и Андре Шюррле. Оба игрока пополнили ряды дортмундцев перед стартом нынешнего сезона. Кринге спросили, не разочаровали ли эти футболисты своей игрой.
«Я и не ждал, что Шюррле станет важной фигурой для команды. Однако он может стать очень значительным игроком для «Боруссии». Гётце, в отличие от него, футболист, способный в большей степени брать игру на себя. Я сам играл с ним и могу сказать, что Гётце – исключительный футболист. Ему ещё 24 года, и он будет брать игру на себя», — цитирует Кринге интернет-портал Goal.