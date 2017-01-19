Агент: Боккетти будет получать в 2 раза меньше? Он будет играть бесплатно. Шучу

Андреа Д'Амико, агент защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Михайловым прокомментировал информацию СМИ, согласно которой зарплата футболиста с июня сократится в два раза в соответствии с новым контрактом.
«Сальваторе будет получать в два раза меньше? Он вообще будет играть бесплатно. Шучу, конечно. В связи с проводимой нами политикой я не могу комментировать заработные платы моих клиентов», — сказал Д'Амико.
Агент также добавил, что очень рад тому, что Боккетти уже на протяжении трёх лет является одним из самых важных игроков «Спартака».