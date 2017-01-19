Райола задерживает продление контракта Доннаруммы с «Миланом»

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, не спешит завершать переговоры с клубом о продлении контракта с 17-летним вратарём. Corriere dello Sport сообщает, что Райола хочет узнать о планах новых китайских владельцев, которые неоднократно откладывали покупку команды.
Недавно агент встречался с вице-президентом «Милана» Адриано Галлиани, но подписи так и не были расставлены. Россонери готовы предложить футболисту контракт до 2022 года с зарплатой € 5 млн в год.
Действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» действует до лета 2018 года.