Селихов: в «Спартаке» встретили на редкость тепло!

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от первой тренировки в составе столичной команды, которая начала первый сбор в ОАЭ. Голкипер в «Спартак» перешёл из «Амкара» в зимнее трансферное окно.
«В „Спартаке“ встретили на редкость тепло! Все ребята дружелюбные, и атмосфера в коллективе радует. Успел ли почувствовать разницу между «Амкаром» и «Спартаком»? Честно говоря, я всегда думаю только о том, чтобы профессионально подходить к своей работе. И для меня это самое главное, в какой бы команде я ни играл», — цитирует Селихова пресс-служба красно-белых.