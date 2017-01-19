Анчелотти: я не говорил с Верратти и думаю, что он останется в «ПСЖ» надолго

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти опроверг сообщения о том, что он хочет видеть в мюнхенской команде полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти и говорил с ним по этому поводу.
«Я не говорил с Верратти в последние три месяца или около того. Я не звонил ему. Думаю, Марко останется в „ПСЖ“ надолго. Я довольно хорошо знаком с ним со времени моей работы в „ПСЖ“. Он отличный игрок и очень профессионален», — приводит слова Анчелотти интернет-издание Goal.
Итальянский специалист также прокомментировал информацию о том, что 35-летний испанский полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо намерен завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. «Я не говорил с ним о возможном завершении карьеры. Он по-прежнему является важным игроком для „Баварии“, — заявил Анчелотти.