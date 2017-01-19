Россияне и чилийцы — лидеры по числу заявок на билеты на игры Кубка конфедераций

Первый этап продаж билетов на матчи Кубка конфедераций завершился 19 января 2017 года в 14:00 мск. К этому моменту от любителей футбола со всех континентов поступило 82 478 заявок. Больше всего заявок поступило от российских болельщиков (71 266), на втором месте идут болельщики из Чили (4949 заявок), сообщает официальный сайт ФИФА. Билеты, приобретённые до 5 апреля 2017 года, будут бесплатно доставлены курьерской службой в апреле 2017 года. Помимо билетов, заказанных в ходе завершившегося этапа продаж, ещё 48 504 билета было приобретено во время предварительной продажи для держателей карт Visa с 8 по 17 ноября 2016 года.
«Существующая система продаж даёт болельщикам изо всех уголков мира равные шансы на приобретение билетов. Количество заявок на билеты, которые мы получили из Чили, показывает, что этот турнир вызывает большой интерес не только в России, но и за рубежом. Многие болельщики готовы отправиться на другой конец Земли, чтобы посмотреть, как их команда выступит на Кубке конфедераций. Мы уверены, что на стадионах, где пройдёт «Турнир чемпионов», будет потрясающая атмосфера. В ходе предстоящих этапов продаж ещё больше болельщиков сможет приобрести билеты на эти увлекательные матчи», — сказал Фальк Эллер, глава билетного департамента ФИФА.
Продажа билетов, включая билеты четвёртой категории (предназначенные исключительно для резидентов Российской Федерации), а также билеты с особыми условиями доступа, специально предназначенные для лиц с ограниченными возможностями, маломобильных лиц и лиц с избыточным весом, возобновится 1 марта на www.fifa.com/bilet и будет проходить в порядке живой очереди. Билеты будут предоставлены всем желающим в момент подачи заявки.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года. В группе A сыграют хозяева — сборная России, а также Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК), Португалия (победитель чемпионата Европы) и Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ), а в группе B встретятся чемпион мира Германия, Чили (победитель Кубка Америки), Австралия (победитель Кубка Азии) и чемпион Африки (определится 5 февраля 2017 года.).