Власти Волгоградской области погасили долги перед экс-игроками «Ротора»

Администрация Волгоградской области выплатила долги по зарплате бывшим игрокам и сотрудникам ФК «Ротор», который был ликвидирован в 2015 году, сообщают «Аргументы и факты – Волгоград» со ссылкой на пресс-службу «Ротор-Волгоград».
Долги были погашены за счёт внебюджетных средств, источник которых неизвестен. Общая сумма выплат составила около 40 млн рублей.
Выплата долгов игрокам и сотрудникам «Ротора» была условием, поставленным перед руководством региона при получении командой «Ротор-Волгоград» лицензии на выступление в ПФЛ.