Лепсая: Черчесов ещё три года назад приглашал Расича в Россию

Тимур Лепсая, президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies, которое участвовало в переходе Федерико Расича в тульский «Арсенал», рассказал о сильных сторонах 24-летнего нападающего и о приглашении в Россию от Станислава Черчесова, которое аргентинец получил ещё пять лет назад.
«Федерико — очень интересный форвард, обладает потрясающими антропологическими данными, но не обделён скоростью и техникой. Впрочем, главный его козырь — игра на втором этаже. Думаю, в РФПЛ мало найдётся игроков, превосходящих его в этом компоненте. Примечательно, что Расич уже играл за „Арсенал“, правда, из пригорода Буэнос-Айреса — Саранди. Он очень здорово начинал карьеру, был признан лучшим игроком Аргентины 1992 года рождения, стал лучшим бомбардиром молодёжного первенства в 2012 году. Наше агентство ведёт его дела с 2010 года, и если с первой попытки аргентинцу не удалось показать себе российской публике, то, надеюсь, он запомнится болельщикам сейчас.
Если помните, Федерико получил в 2014-м предложение от „Амкара“, но по техническим причинам — аргентинская федерация так и не прислала международный трансфер — не смог сыграть за пермяков ни одного матча. Но время, проведённое в стане красно-чёрных, не прошло зря, и мы благодарны Станиславу Саламовичу Черчесову за приглашение, он многое дал молодому футболисту. Сейчас же Расич очень хочет помочь тулякам остаться в РФПЛ и отплатить за доверие тренерского штаба и руководства клуба. Его здорово приняли в команде, и он очень благодарен лично президенту клуба Гураму Аджоеву и главному тренеру Сергею Кирьякову», — сказал Лепсая.