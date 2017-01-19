Чалов: самое яркое воспоминание юношества – пять голов «Спартаку»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко рассказал, как начиналась его карьера в «армейском» клубе, а также поведал о своих бомбардирских достижениях, признавшись, что самое яркое воспоминание для него – пять голов, которые он забил в 2015 году в матче юношеских команд ЦСКА и «Спартака».
«С детства за ЦСКА – это про меня. Папа, брат болели за красно-синих – и меня приобщили. Помню, лет в пять смотрел с Даней финал Кубка России. Наши проиграли «Локомотиву», но мы остались верны команде. В школу ЦСКА попал транзитом через «Юный динамовец»: туда сначала только брата пригласили – я в комплекте пошёл. Через год Игорь Юрьевич Гусев, тренер, сказал, что нужно двигаться дальше, и устроил просмотр у Павла Григорьевича Коваля в ЦСКА. С семи лет я официально «армеец». Подавал мячи старшим – сначала дублёрам, потом основе. Во все глаза на Вагнера глядел…
Я всегда играл нападающего. Забивал. Статистику не вёл, но, думаю, около сотни голов в школе набежало. В 13 лет на первом чемпионате России для нашего возраста «лучшего бомбардира» взял. Но самое яркое воспоминание юношества – пять голов «Спартаку». Как на крыльях летал – ощущения нереальные! Перед юношеским чемпионатом мира в Чили эти голы мне очень помогли – добавили уверенности», — поведал Чалов.
Полную версию эксклюзивного интервью с 18-летним игроком читайте на «Чемпионате» в пятницу в 08:30 мск.