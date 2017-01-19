Известный европейский тренер интересовался мнением Карреры о Фернандесе

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, что известный европейский тренер интересовался мнением наставника «Спартака» Массимо Карреры по поводу защитника ЦСКА Марио Фернандеса. О том, какой именно тренер спрашивал у Карреры про Фернандеса, Трабукки не сообщил.
«Вчера один очень-очень известный европейский тренер неожиданно позвонил Каррере и спросил, что тот думает о Марио Фернандесе. То есть большой клуб интересуется Фернандесом. Сам я вчера вечером это узнал. Думаю, это не просто так», — поведал Трабукки в эфире программы «Все на футбол».
Трабукки также рассказал, что год назад он предлагал ЦСКА защитника Ибрагима Цаллагова, который нынешней зимой перебрался из «Крыльев Советов» в «Зенит». В «армейском» клубе тогда сочли, что Цаллагов не соответствует уровню команды. «Ровно год назад я бесплатно предлагал Цаллагова в ЦСКА, но „армейцы“ решили, что это не игрок их уровня. И мне интересно, кто ошибся — ЦСКА или „Зенит“. Кто-то точно ошибся, узнаем это через полгода. Если Цаллагов не будет проходить в основу „Зенита“, то ЦСКА был прав. Если он будет блистать в „Зените“ и станет играть в сборной, то окажется, что ЦСКА был очень не прав», — заявил Трабукки.